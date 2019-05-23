Британия выделила 28 миллионов долларов на создание киберцентра

Министерство обороны Великобритании выделило 22 млн фунта стерлингов ($27,8 млн) на создание киберцентра, главной задачей которого станет отражение внешних угроз ключевым цифровым коммуникациям страны. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на главу оборонного ведомства Пенни Мордонт.

Этот объект, по словам министра, будет также поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом. "Пора от слов перейти к делу", - заявила она в Лондоне, выступая перед послами стран - членов альянса.

"Кибератаки могут разрушить нашу национальную инфраструктуру и подорвать демократические институты, - отметила Мордонт. - Наши враги считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны убедить их в обратном". Планируется, что киберцентр начнет работу к 2020 году.

Ранее США и Британия обвинили российских хакеров в мировом кибершпионаже.

Британия создает кибервойска

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Источник: korrespondent.net