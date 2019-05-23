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23. 05. 2019

В Британии запустили юмористическое ток-шоу с анимированным Путиным

В Великобритании телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Twitter канала.

В рамках программы этот персонаж будет проводить интервью с приглашенными гостями. В анонсе он заявляет о намерениях занять первое место среди телешоу в британских чартах.

🥋🇷🇺 Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB

— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.

В свою очередь, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что телеканал не запрашивал у Кремля разрешение на использование образа президента России в своей программе, передает ТАСС.

Напомним, образ Путина во время выборов использовал в своей агитации Петр Порошенко. Тогда Кремль спокойно отнесся к агитации Порошенко с Путиным. 

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Источник: korrespondent.net

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