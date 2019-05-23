СБУ задержала топ-менеджера отделения госбанка на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтаве одного из руководителей отделения госбанка на злоупотреблении служебным положением, заподозрив его с сообщником в продаже данных с банковской тайной. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с бывшим сотрудником правоохранительных органов наладили схему незаконного получения денег.
"За неправомерную выгоду злоумышленники предоставляли гражданам, в том числе представителям коммерческих структур, сведения, составляющие банковскую тайну, а также осуществляли продажу средств для негласного получения информации", - сообщили в СБУ.
Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного получения денег делками на общую сумму почти 35 тысяч гривен.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц областного центра во время получения очередной взятки.Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений.
Напомним, на Закарпатье пограничник попытался съесть 200 долларов взятки, которые он получил за помощь в контрабанде сигарет.
Глава госслужбы занятости арестован за взятку
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Источник: korrespondent.net
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