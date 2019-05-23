Лента RSS
Подписаться на ленту
23 мая 2019, четверг, 13:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
23. 05. 2019

СБУ задержала топ-менеджера отделения госбанка на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтаве одного из руководителей отделения госбанка на злоупотреблении служебным положением, заподозрив его с сообщником в продаже данных с банковской тайной. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с бывшим сотрудником правоохранительных органов наладили схему незаконного получения денег.

"За неправомерную выгоду злоумышленники предоставляли гражданам, в том числе представителям коммерческих структур, сведения, составляющие банковскую тайну, а также осуществляли продажу средств для негласного получения информации", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного получения денег делками на общую сумму почти 35 тысяч гривен.

 пресс-служба СБУ
 

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц областного центра во время получения очередной взятки.Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, на Закарпатье пограничник попытался съесть 200 долларов взятки, которые он получил за помощь в контрабанде сигарет.

Глава госслужбы занятости арестован за взятку

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.