СБУ задержала топ-менеджера отделения госбанка на взятке

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтаве одного из руководителей отделения госбанка на злоупотреблении служебным положением, заподозрив его с сообщником в продаже данных с банковской тайной. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник совместно с бывшим сотрудником правоохранительных органов наладили схему незаконного получения денег.

"За неправомерную выгоду злоумышленники предоставляли гражданам, в том числе представителям коммерческих структур, сведения, составляющие банковскую тайну, а также осуществляли продажу средств для негласного получения информации", - сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправного получения денег делками на общую сумму почти 35 тысяч гривен.

пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из улиц областного центра во время получения очередной взятки.Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступлений.

Напомним, на Закарпатье пограничник попытался съесть 200 долларов взятки, которые он получил за помощь в контрабанде сигарет.

Глава госслужбы занятости арестован за взятку

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Источник: korrespondent.net