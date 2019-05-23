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23. 05. 2019

Зеленский озвучил ожидания от главы Генштаба

Президент Владимир Зеленский ожидает от нового главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака замены советских стандартов западными.
 
 
"Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии ежедневно будет оставаться все меньше советского, вместо этого на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать в один уровень с лучшими армиями мира", - написал Зеленский в Twitter в четверг, 23 мая.
 
Зеленский также поздравил военнослужащих морской пехоты с профессиональным праздником.
 
"От имени украинского народа выражаю вам искреннюю благодарность за верность присяге и готовность защитить свободу и независимость родной земли. Помним всех павших за Украину, помня о том, что человеческая жизнь является высшей ценностью", - говорится в сообщении на сайте президента.
 
Он пожелал морским пехотинцам новых профессиональных свершений, а их семьям - мира и благополучия.
 
Как сообщалось, Зеленский назначил Хомчака на должность начальника Генштаба 21 мая. Министр обороны Степан Полторак сегодня представил его личному составу и озвучил приоритетные задачи.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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