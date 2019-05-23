В Винницкой области подросток повредил 60 могил

В Винницкой области 14-летний парень на кладбище повредил 60 памятников. Подростка задержали полицейские на месте преступления.

22 мая в Калиновский отдел полиции поступило сообщение от председателя сельского совета села Корделовка о том, что на центральном кладбище неизвестный повредил более полусотни памятников и крестов.

Лицо, причастное к совершению массового надругательства над могилами, работники полиции задержали на этом же кладбище. Правонарушителем оказался местный 14-летний житель, ученик восьмого класса. Во время общения, он рассказал, что таким образом он пытался успокоиться из-за ссоры с одноклассниками.

Сейчас полиция устанавливает все причины и обстоятельства правонарушения. Опрашиваются родные, ученики и учителя подростка.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по статье "надругательство над могилой". За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.

Ранее в Черкасской области два подростка устроили погром на кладбище одного из сел Катеринопольского района.

В Киевской области пьяные дети разгромили кладбище

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Источник: korrespondent.net