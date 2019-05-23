Во Львовской области грузовой лифт упал на двух рабочих

Во Львовской области в результате падения грузового лифта на складе предприятия погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Согласно сообщению, 22 мая в 11:40 к спасателям поступила информация, что в с. Бучалы Городокского района в складском помещении частного предприятия грузовым лифтом придавило двоих людей.

Спасатели провели работы по поднятию лифта и извлечению тел погибших. Как сообщил руководитель пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев, в шахте грузового лифта находились двое работников частного предприятия, жители Львовской области в возрасте 23 и 32 лет.

"Грузовой лифт упал на них. Мужчины погибли. Спасатели вручную поднимали лифт, чтобы извлечь из-под него тела людей", - рассказал он. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Пока не сообщается, с какой целью работники находились в шахте грузового лифта, и при каких обстоятельствах лифт упал на людей.

Ранее в Харькове медики застряли в лифте вместе с пациенткой, которая находилась в состоянии клинической смерти.

Также сообщалось, что в Сумах в лифте погиб двухмесячный ребенок.

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Источник: korrespondent.net