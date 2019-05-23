Под Ровно во время обыска избили следователя – СМИ

В селе Познань Рокитновского района Ровенской области произошло нападение на полицейского. Во время санкционированного обыска на территории одного из домохозяйств шестеро мужчин избили следователя, отобрали у него видеокамеру и скрылись. Инцидент произошел 21 мая в 09:20. Об этом Вестям сообщил собственный источник в МВД.

Так, полицейские вместе с сотрудниками прокуратуры и пограничниками проводили обыск в доме местного жителя в рамках уголовного производства по статье "приобретение, получение, хранение или сбыт имущества полученного преступным путем".

"Подозреваемый совместно с жителями села Познань оказали сопротивление, а именно нанес заместителю начальника Следственного отдела 2 удара в голову и 1 удар по туловищу, далее совместно с другими неустановленными лицами заламывал капитану полиции руку за спину и открыто похитил видеокамеру SONY, папку с документами для обыска, после чего все фигуранты скрылись", - рассказал наш собеседник, добавив, что правоохранитель находился на службе в униформе, но без оружия.

Полицейскому была оказана медицинская помощь без госпитализации. По данному факту возбуждено три уголовных производства.

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Источник: korrespondent.net