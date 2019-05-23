Лещенко принес в ГПУ "документы Манафорта"

Нардеп Сергей Лещенко в четверг, 23 мая, пришел на допрос в Генпрокуратуру и заявил, что готов передать оригиналы документов, но не доверяет Юрию Луценко, который, по его мнению, может их спрятать "в сейф" и даже продать президенту США Дональду Трампу или его адвокату, пишет Liga.net.

Депутат сообщил, что IT-предприниматель обнаружил в 2017 году документы в офисе Манафорта на Софийской, 4. Они подтверждают получение американским политтехнологом от Партии регионов $750 000 за фейковый контракт по продаже компьютерной техники.

Об этом Лешенко сообщил агенту ФБР Брайану Эрлу, который вел расследование дела экс-премьера Лазаренко. Агент, в свою очередь, предложил передать документы своему коллеге в Киеве.

"После чего я встретился с агентом ФБР и передал ему те документы... Эти документы мне вернули позавчера... поскольку дело Манафорта в Америке завершено", - рассказал депутат.

Лещенко показал журналистам якобы эти документы: две просроченные кредитные карточки, одна на имя Филиппа Гриффина, вторая на имя Леонида Аврашова; компакт-диск с новостями, которые переводились для Манафорта; биография и анкета, которую заполнял Константин Килимник, правая рука Манафорта - на дочь Килимника Ларису, для учебы ее в частной школе в Германии; ее аттестат; анкетные данные людей, которые снимались в рекламе Партии регионов; обращение Януковича к дипломатическим кругам перед выборами.

"Дальше здесь есть документы Партии регионов, на которых есть оригинальные подписи Януковича, Раисы Богатыревой и Бориса Колесникова... Например, кодекс поведения членов Партии регионов. То есть, это политические документы, которые не имеют особой ценности для следствия", - сказал он, добавив, что наличие этих материалов свидетельствует о достоверности и других документов.

По его словам, среди всего этого массива документов был контракт, по которому происходило перечисление денег Манафорту от Партии регионов - с печатями и подписями.

"Это документ, который подтверждает правдивость черной бухгалтерии Партии регионов, - сказал Лещенко, продемонстрировав инвойс от 14 октября 2009 года. - И в черной бухгалтерии ПР есть платеж, который содержит приметку, что это для Манафорта, на такую же сумму - 750 тысяч долларов".

По его словам, речь идет о фейковом контракте, согласно которому Манафорт получил на счет банка в Александрии $750 000 от Януковича под видом продажи компьютеров.

"Эти деньги на счет Манафорта поступили со счета оффшорной компании, которая называется Неокомп Системз Лимитед, Белиз... То есть, он получал деньги под видом продажи компьютеров, получил деньги от белизского офшора, который имел счет в Киргизстане, а сам Киргизстан в те годы имел репутацию одной из черных дыр, где отмывались деньги", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналистов, почему он сразу не передал эти материалы в ГПУ, а принес их только сейчас, Лещенко отметил, что речь идет о мошенничестве гражданина США, поэтому он отдал документы ФБР.

Ранее Луценко заявил, что Лещенко могут вручить подозрение за разглашение данных следствия в его публикации о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Генпрокурор пообещал, что сделает все, чтобы нардеп понес наказание за "осложнение отношений" президентов Украины и США. Нардеп в ответ призвал снять с него неприкосновенность.

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Источник: korrespondent.net