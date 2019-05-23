Катапультирование пилота F-16 попало на видео

В Сети появилось новое видео крушения в Южной Калифорнии истребителя F-16 ВВС США.

Инцидент произошел неделю назад, однако лишь накануне появились кадры того, как пилот катапультируется из падающего самолета. Момент зафиксировал видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля.

Истребитель упал на склад на территории авиабазы ВВС США. По предварительным данным, крушение произошло из-за проблем с гидравлической системой самолета.

Пилот выжил, его жизни ничего не угрожает. В здании, на которое упал истребитель, никто не пострадал.

Ранее в США в районе авиабазы Неллис (штат Невада) потерпел крушение истребитель F-16 Fighting Falcon, пилот погиб.

В США истребитель F-16 врезался в здание

Источник: korrespondent.net