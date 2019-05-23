Во Львовской области правоохранители блокировали деятельность организованной группировки, которая занималась вымогательством денег у предпринимателей. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав банды входили жители региона. Злоумышленники, совершая психологическое давление и угрожая физическим насилием, занимались "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетирами трех тысяч семисот долларов США от представителя местной коммерческой структуры. Одного из злоумышленников задержали в пригороде Львова после получения всей суммы неправомерной выгоды.
Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала банду, "выбивавшую" несуществующие долги у бизнесменов
Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по статье "вымогательство" продолжаются следственные действия.
Ранее в Одессе задержали кавказцев, "выбивавших" несуществующие долги у жителей. В Одессе правоохранители задержали этническую группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у граждан.
Напомним, в Черновцах задержали группу вымогателей, которая действовала на территории Буковины.
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Источник: korrespondent.net
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