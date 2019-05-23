В "ДНР" заявляют о подготовке диверсий задержанными военными

"В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми "диверсантов". В настоящий момент "диверсанты" дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории "республики" они должны были совершить ряд "диверсий", одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ", - утверждает Безсонов.

По его словам, "инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего операцией объединенных сил Александра Сырского".

Напомним, накануне в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.

Минобороны и военная прокуратура разбирается в произошедшем.