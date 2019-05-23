В "ДНР" заявляют о подготовке диверсий задержанными военными

В самопровозглашенной "ДНР" заявляют, что группа военных, задержанная накануне, планировала ряд диверсий на территории "республики". Об этом заявил в четверг, 23 мая, спикер "Народной милиции" "ДНР" Даниил Безсонов, сообщает РИА Новости.
"В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми "диверсантов". В настоящий момент "диверсанты" дают признательные показания. С их слов нам стало известно, что на территории "республики" они должны были совершить ряд "диверсий", одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ", - утверждает Безсонов.
По его словам, "инициатива о заброске ДРГ исходила лично от командующего операцией объединенных сил Александра Сырского".
Напомним, накануне в штабе ООС сообщили, что в плен попали восемь военных - они на грузовике отклонились от маршрута и попали на оккупированные территории, где их и задержали.
Минобороны и военная прокуратура разбирается в произошедшем.
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Источник: korrespondent.net