Паводок на Закарпатье показали с дрона

Из-за паводка на Закарпатье перекрыли движение по дороге Мукачево - Рогатин, сообщает Первый кабельный.

На дороге дежурит полиция, работают спасатели ГСЧС и сотрудники БУВР Тиса,

В селе Ольховка Иршавского района работает передвижная насосная станция, перекачено 5544 куб. м местного стока.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье обрушился мост из-за резкого поднятия уровня воды. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС.

местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

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Источник: korrespondent.net