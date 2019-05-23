Теплые кредиты в Украине получили 63 тысяч семей

Украинцы использовали две трети от общего бюджета, заложенного на теплые кредиты. Об этом 22 мая сообщило Государственное агенство по энергоэффективности и энергосбережению.

Кредитной помощью от государства уже воспользовались более 63 тыс семей. На них пришлось около 700 млн гривен от 1,1 млрд, выделенных на 2019 год.

"В 2019 г. более 63 тыс. семей уже получили в банках почти 700 млн грн "теплых кредитов". Это две трети от всего прогнозируемого объема кредитования в этом году – 1,1 млрд грн "теплых кредитов" (при наличии бюджетного финансирования в размере 400 млн гривен)", - сообщает агенство.

На предыдущей неделе на термомодернизацию домов было выдано 90 млн грн теплых кредитов:

50 млн пошли на ОСМД;

40 млн выделили на утепление частных домов;

более 2 млн направили твердотопливные котлы.

На прошлой неделе в правительственной программе приняли участие 185 ОСМД. Программой могут воспользоваться все желающие украинцы, пока есть кредитные средства.

Ранее в Дании заявили, что предоставят кредит для Украины на инфраструктурные проекты.

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Источник: korrespondent.net