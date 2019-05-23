Зеленский отрицает возможность переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 23 мая, на украинском форуме интернет-деятелей IForum в Киеве и рассказал, возможны ли переговоры с РФ.
Перед началом мероприятия лидер Украины отрицательно ответил на вопрос журналистов Громадське по поводу вероятности переговоров украинской стороны с Россией.
Во время выступления Зеленский заявил, что на IForum приятней, чем на Банковой и поблагодарил за приглашение.
Он также извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контроля.
В ходе выступления Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.
"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.
Украинский форум интернет-деятелей iForum является общественным движением, созданным группой энтузиастов. Он посвящен проблемам развития интернета и охватывает весь спектр связанных с ним вопросов.
В нем участвуют люди, заинтересованные в развитии технологий, бизнеса и интернета вообще.
Напомним, 20 мая состоялась торжественная инаугурация Зеленского. Украинцы отреагировали на событие и создали мемы про Зеленского в парламенте.
После вступления в должность президента он объявил роспуск Верховной рады и предложил Кабмину уйти в отставку.
22 мая стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман уходит в отставку.
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Источник: korrespondent.net
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