Зеленский отрицает возможность переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 23 мая, на украинском форуме интернет-деятелей IForum в Киеве и рассказал, возможны ли переговоры с РФ.

Перед началом мероприятия лидер Украины отрицательно ответил на вопрос журналистов Громадське по поводу вероятности переговоров украинской стороны с Россией.

Во время выступления Зеленский заявил, что на IForum приятней, чем на Банковой и поблагодарил за приглашение.

Он также извинился за то, что посетители проходили через рамки, и пошутил, что кто-то из присутствующих на события придумает альтернативу рамочному контроля.

В ходе выступления Зеленский публично назвал Россию страной-агрессором.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он, комментируя статистику о развитии электронного правительства.

Украинский форум интернет-деятелей iForum является общественным движением, созданным группой энтузиастов. Он посвящен проблемам развития интернета и охватывает весь спектр связанных с ним вопросов.

В нем участвуют люди, заинтересованные в развитии технологий, бизнеса и интернета вообще.

Напомним, 20 мая состоялась торжественная инаугурация Зеленского. Украинцы отреагировали на событие и создали мемы про Зеленского в парламенте.

После вступления в должность президента он объявил роспуск Верховной рады и предложил Кабмину уйти в отставку.

22 мая стало известно, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман уходит в отставку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net