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23. 05. 2019

Преподаватель читал лекцию 24 часа подряд

Преподаватель Ивано-Франковского университета Олег Андрухив установил национальный рекорд, рассказывая студентам лекцию в течение 24 часов, передает ТСН.

Преподаватель рассказывал студентам об украинской государственности с девяти часов утра 22 мая до девяти часов утра 23 мая. Ночью его аудитория была самой большой за все время, а некоторым слушателям пришлось стоять.

Сам Андрухив рассказывает, что чувствует себя хорошо, но уже охрип. Каждый час он делал перерывы на 5 минут. По его словам, самый тяжелый период чтения был с 4 до 6 утра.

Представители Национального реестра рекордов зафиксировали достижение преподавателя. Они также отмечают, что для установления рекорда Андрухив мог закончить лекцию еще в 12 часов ночи, однако сам преподаватель принципиально решил выступать целые сутки подряд. 

Ранее в Харькове поставили рекорд по массовому исполнению народного украинского танца гопак. 

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Источник: korrespondent.net

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