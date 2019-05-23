Троица-2019: какой будет погода в Украине

В Украине праздник Троицы отмечают на Государственном уровне. В 2019 году он приходится на воскресенье, 16 июня, поэтому украинцев ждет трехдневный уик-энд.

Синоптики уже сделали первый прогноз на праздничные дни. Погода на Троицу-2019 в Украине обещает быть жаркой, местами дождливой и с грозами.

Прохладнее всего ожидается во Львове и Севастополе +23, местами грозы. Виннице, Ровно и Хмельницком немного теплее +24, также возможны грозы.

Дождливая погода ожидается в Киеве, температура в столице поднимется до +24.

Троица в Украине-2019: история и традиции праздника.

Немного теплее будет в Черновцах +25, Полтаве и Одессе +26, в Днепре +27. Во всех регионах ожидаются грозы.

Сухую и теплу погоду обещают в Сумах, до +25, на градус выше столбик термометра поднимется в Харькове, Черкассах, Чернигове, Донецке и Симферополе.

До +27 ожидается в Запорожье и Луганске, а в Николаеве и Херсоне - до +28, солнечно.

Ранее сообщалось, сколько выходных будет на Троицу-2019 в Украине.

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Источник: korrespondent.net