В ГФС уточнили, когда начнут штрафовать "евробляхеров"

Владельцев автомобилей на иностранной регистриции начнут штрафовать с 22, а не с 24 августа, как сообщалось ранее. Об этом говорится в разъяснении Государственной фискальной службы в четверг, 23 мая.

Служба напоминает, что 16 мая парламент принял изменения в Налоговый кодекс и отложил усиление административной ответственности на 90 суток.

"Таким образом владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время для таможенного оформления своих автомобилей без усиленных штрафных санкций", - говорится в сообщении.

Новые санкции вступают в силу с 22 августа. Так, в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, то размер штрафа будет достигать 170 тыс. грн или конфискация таких авто.

Аналогичны размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения. Так, превышение от 20 до 30 суток - сумма штрафа составит 85 тыс. грн, свыше 30 суток, также в случае утери или разукомплектования ТС - 170 тыс. грн или конфискация.

Кроме того, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного в таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого ТС в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Напомним, с 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах.

По данным Минфина в Украине около 640 тысяч "евроблях". В то же время, АвтоЕвроСила заявляет, что в Украине растаможено лишь около 5% авто на еврономерах, половину из которых было ввезено уже после вступления в силу новых законов.

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Источник: korrespondent.net