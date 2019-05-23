У Зеленского хотят передать ГБР дела Майдана

В команде президента Владимира Зеленского обсуждался вопрос взятия главой государства под личный контроль расследования дел Майдана, об этом представитель команды президента Денис Монастырский сообщил на VI встрече Парламентско-Общественной платформы, передает УНИАН.

"Мы понимаем, что у каждого органа есть своя компетенция, и мы понимаем, что в данном случае и команда президента, которая пришла, она не имеет компетенции расследовать эти дела", - заявил Монастырский, отвечая на вопрос, видят ли в команде Зеленского необходимость дорасследования дел Майдана.

По словам Монастырского, расследование проводится частично Генеральной прокуратурой и соответствующим ее подразделением.

При этом он отметил, что правоохранительная система находится на этапе реформирования, в частности, полномочия следственных органов должны перейти в Государственный бюро расследований.

"И пока мы также понимаем, что ГБР находится на этапе очень тяжелого становления, и готов ли он принять эти дела с тем составом следователей или нет, я сейчас не готов дать оценку", - сказал Монастырский.

"С моей точки зрения, эти дела должны быть на персональном контроле президента. Это первое. Именно мы об этом говорили с руководством Администрации президента", - сообщил Монастырский и добавил, что дела Майдана остаются нерешенными и "в подвешенном состоянии".

Ранее в ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана. Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов, раскрыты. Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

Также генпрокурор Юрий Луценко рассказал, когда будет суд по расстрелам на Майдане.

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Источник: korrespondent.net