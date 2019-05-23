Референдум о России. Что придумали у Зеленского

Команда Зеленского начала удивлять украинцев с первого же дня во власти.

Активнее всего обсуждают идею, озвученную главой администрации Зеленского, о референдуме по переговорам с Россией. Хотя в Украине в принципе отсутствует закон о референдумах, также непонятно какую силу имеют их решения.

Сам Зеленский вроде говорит, что переговоров с РФ не будут, а у военных на фронте зачем-то спрашивают о том, как бы они отнеслись к прямым переговорам с “ЛДНР”.

В чем суть

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесено на референдум. Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение, подходят ли те или иные договоренности", - объяснил Богдан идею с референдумом по переговорам с РФ.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

"Мы вынуждены искать компромиссы. Единственное, Владимир Зеленский сказал, что мы не торгуем нашими территориями и нашими людьми", - отметил глава АП.

У самого Зеленского, в четверг, 23 мая, спросили, будут ли переговоры с Россией, на что президент ответил "нет".

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 мая 2019 г.

Реакция в Украине

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал команде Зеленского “не искать капитуляции перед российским агрессором”.

Пятый президент Петр Порошенко посоветовал команде Зеленского быстрее развеять слухи о капитуляции перед Россией.

"Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией, мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а никакое не мирное соглашение и на сегодняшний день я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи", - отметил экс-президент.

По его мнению, заявления о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ "были или неудачным экспромтом или сознательным шагом, который очень угрожает суверенитету и территориальной целостности нашего государства".

"Я уверен в том, что надо сохранять позиции, которые были наработаны за эти 5 лет. Украина превыше всего, Россия агрессор, санкции против России, если она не уберет оккупационные войска с нашей территории, должны быть незыблемы и мировая солидарность вокруг Украины должна быть прочной, как при Порошенко", - подытожил он.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук также раскритиковал заявление о возможном референдуме относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - отметил Вакарчук.

Реакция в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.

"Это внутреннее дело Украины, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией", - сказал он.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков сказал: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Опрос в армии

Благотворительный фонд "Вернись живым" обнародовал документ, который якобы получили в разных воинских частях 23 мая.

"Командирам воинских частей организовать и провести изучение среди личного состава отношения военнослужащих к возможным переговорам с "ДНР"/"ЛНР" и в срок до 16:00 24.05.2019 через управление морально-психологического обеспечения (доложить) анализ изучения данного вопроса и возможные последствия указанного", – говорится в бумаге без исходящих данных.

По информации фонда, документ был подписан и вступил в силу еще 18 мая, то есть до инаугурации нового президента Владимира Зеленского и смены начальника Генштаба ВСУ.

Оперативное командование Север в Facebook объяснило: "Указанная в документе информация была нацелена на создание прогнозирования возможных рисков для граждан Украины и военнослужащих Вооруженных Сил Украины и совершение предупредительных мер на будущее, относительно защиты гражданского населения".

"Впрочем, в документе, который сейчас утратил юридическую силу и отменен, допущено искажение информации, которая должна быть направлена ​​на всех граждан Украины без исключения и не должна была содержать привлечения военнослужащих", – утверждает командование Север.

"В оперативном командовании "Север" по данному поводу назначена служебная проверка" – заявили там.

"Напомним, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины не ведут переговоров с незаконными вооруженными формированиями и не принимают участия в политических акциях", – подчеркнуло военное руководство.

Источник: korrespondent.net