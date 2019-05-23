Петиция об отставке Зеленского набрала 25 тысяч подписей

Петиция об отставке Владимира Зеленского была зарегистрирована 22 мая на сайте президента и уже набрала более 27 тысяч подписей.

Автор петиции - Безрук Максим Николаевич считает, что за президента Зеленского голосовали из протестных настроений, поэтому новоизбранный глава государства должен уйти с поста.

"Ваши первые заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные пожелания. Создается недопустимая ситуация, когда "слуга народа" не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", - пишет автор петиции.

Теперь обращение в обязательном порядке должен рассмотреть глава Украины и дать письменный ответ.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Зеленского, после которой президент анонсировал роспуск Верховной Рады. Досрочные выборы в парламент назначены на 21 июля.

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Источник: korrespondent.net