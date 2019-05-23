"Страна в смартфоне". Зеленский запускает проект Лифт

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в четверг, 23 мая, на форуме интернет-деятелей iForum в Киеве и рассказал, что вместе с командой запустит 27 мая проект Лифт. Этот проект поможет каждому украинцу присоединится в процесс внедрения новейших технологий в работе страны.

Зеленский отметил, что хочет построить страну в смартфоне и предложил аудитории сделать это вместе.

"Мы хотим действительно сделать страну в смартфоне. Правительство в смартфоне. Ребят, пора это сделать. Без вас не справиться", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что во время цифровизации управления государством будут внедрены четыре уровня:

Первый уровень будет предоставлять информацию об Украине.

Второй уровень будет отвечать за связь граждан с государством.

На третьем уровне разместят транзакции с государством.

А на четвертом - управление государством и вовлечение в этот процесс граждан.

По мнению Зеленского, будет здорово, если каждый сможет держать под контролем последние законодательные инициативы депутатов или какие петиции регистрируются.

"Я, правда, мечтаю о нашей стране в смартфоне. И чтобы мы были первыми в мире, минуя этот этап, который сегодня в мире и который сложно догнать", – заявил президент и предложил делиться идеями и предложениями с советником Михаилом Федоровым.

Как сообщалось, перед началом форума Зеленский ответил о возможности переговоров с Россией.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net