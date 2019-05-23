СБУ разоблачила нарколабораторию по производству метадона

Сотрудники СБУ Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность нарколаборатории по производству метадона, сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники установили, что жители Черкасской области обустроили цех по производству метадона на территории частного домохозяйства, расположенного в Васильковском районе Киевской области. По предварительным подсчетам дельцы производили более десяти килограммов психотропов еженедельно. Готовый „товар“ злоумышленники сбывали через собственную сеть дилеров в столичном регионе и в Черкасской области”, - говорится в сообщении.

Двух организаторов задержали вблизи одного из населенных пунктов Киевской области во время подготовки к реализации очередной партии наркотиков в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обысков в нарколаборатории и по месту жительства участников группировки в Киевской и Черкасской областях правоохранители изъяли оборудование для изготовления психотропных веществ, более двухсот килограммов прекурсоров, почти три килограмма метадона и деньги, полученные от реализации наркотиков.

По предварительным оценкам СБУ, стоимость изъятой партии метадона по ценам “черного рынка” составляет примерно семь миллионов гривен.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении задержанным о подозрениях в совершении преступлений и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственно-оперативные действия для становления всех обстоятельств дела, а также привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

У межах протидії незаконному обігу наркотиків співробітники Управління СБ України в Черкаській області викрили та блокували діяльність нарколабораторії https://t.co/W8SJPKy1KI pic.twitter.com/6V8AfJCdeq — СБ України (@ServiceSsu) 23 травня 2019 р.

Ранее в городе Борисполь Киевской области сотрудники полиции ликвидировали работу подпольной лаборатории по изготовлению наркотических препаратов.

На предприятии в Черновицкой области изъяли сорок тонн прекурсоров

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net