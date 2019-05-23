Зеленский уточнил идею референдума о диалоге с РФ

Вынесение вопроса о возможном заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является способом выяснить мнение общества. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба в четверг, 23 мая.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", – сказал Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами, среди которых были волонтеры и бывшие военные.

Президент подчеркнул, что стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это было раньше.

Также участники встречи согласились, что целесообразно назвать это не референдумом, а опросом.

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Напомним, 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан предложил референдум о диалоге с Россией. Он напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.

В свою очередь в Кремле заявили, что считают референдум об отношениях с Россией, который предлагают провести киевские власти, внутренним делом Украины.

Позже Владимир Зеленский заявил, что отрицает возможность переговоров с РФ.

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Источник: korrespondent.net