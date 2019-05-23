Верховный суд зарегистрировал иск о незаконности роспуска Рады

В Верховном суде зарегистрирован иск под номером 9901/275/19 о признании незаконным роспуска Верховной Рады, которую президент Владимир Зеленский распустил 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

В суде отмечают, что заявление подано физлицом, однако не уточняют, кем именно.

"В Верховный суд поступило исковое заявление о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сообщает сайт суда.

После регистрации иска судья должен в пятидневный срок назначить в определении следующие процессуальные действия. Такова норма Кодекса административного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что иск в Верховный суд об отмене роспуска Рады подала организация Спильна справа.

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Источник: korrespondent.net