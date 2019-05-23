Верховный суд получил второй иск по роспуску Рады

В Верховном суде зарегистрирован второй иск, в котором роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов просят признать незаконными. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Ответчиком по иску значится президент Владимир Зеленский, который после инаугурационной речи распустил парламент и анонсировал досрочные выборы в Раду.

Как и в первом случае, второй иск также подан физическим лицом, имя которого в суде не раскрывают.

"В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к Президенту Украины о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21.05.2019 года №303/2019 О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года", - сказано в нем.

Это дело зарегистрирован под номером 9901/278/19.

Таким образом, в Верховном Суде на данный момент находится два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Ранее Верховный суд принял исковое заявление о признании незаконным назначения перевыборов в парламент.

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Источник: korrespondent.net