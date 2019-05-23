В КИУ рассказали, чем опасны открытые списки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести в стране открытые избирательные списки, чтобы обеспечить прозрачность составов партий, участвующих в выборах. Однако, как заявил 23 мая в интервью Обозревателю представитель Комитета избирателей Украины, такая инициатива может обернутся монополией партии Слуга народа в парламенте.

Глава КИУ Алексей Кошель назвал идею Зеленского ввести открытые списки, особенно прямо перед стартом избирательной кампании, безответственной, поскольку ввести ее в столь короткий срок нереально.

"Даже до очередных выборов 27 октября ввести открытые списки было бы малореально", - подчеркнул Кошель.

Он добавил также, что снизив проходной барьер до 3% и добавив к нему открытые списки на выборах, президентская политсила Слуга народа сформирует единоличное большинство в Верховной Раде.

Именно поэтому, считает Кошель, депутат парламента объединились против инициатив Зеленского.

Как сообщалось, накануне на внеочередном заседании Рада отказалась рассмотреть два законопроекта Зеленского об избирательном законодательстве.

Таким образом, досрочные выборы в Раду пройдут по старой системе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net