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23. 05. 2019

Авиаудар в Афганистане: погибли 14 мирных жителей

Авиаудары 20 и 22 мая в Афганистане забрали жизни 14 мирных жителей. Об этом сообщила в Twitter миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА)

Ранее местные СМИ писали, что в результате авиаудара в провинции Гильменд на юге Афганистана как минимум пятеро гражданских лиц погибли и 10 получили ранения.

Миссия ООН отмечает, что число жертв среди мирного населения растет.

"Число жертв мирного населения в результате авиаударов в Афганистане продолжает расти. Последние проверенные сведения: 20 и 22 мая атаки в Гильменде (Грешк) и в Кунаре (Чавки) унесли жизни 14 гражданских лиц, в том числе пяти женщин и семи детей. Стороны должны соблюдать международные обязательства по защите мирного населения от вреда", - говорится в Twitter-аккаунте МООНСА.

Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в районе поселения Занбали (Zanbali). Как передало местное ТВ со ссылкой на жителей, данная местность находится под контролем радикального движения "Талибан" на протяжении трех лет.

В докладе миссии ООН по содействию в Афганистане и Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в феврале, сообщалось, что жертвами военных действий в Афганистане за 2018 год стали три тысячи 804 мирных жителя, еще семь тысяч 189 пострадали.

Ранее в Афганистане ликвидировали 42 боевиков. Также сообщалось, что взрыв придорожного фугаса в Афганистане унес жизни четверых детей, еще пятеро получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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