На Донбассе из-за долгов без воды 16 населенных пунктов

Оператор системы распределения ДТЭК ПЭС-Энергоуголь по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия Укринтерэнерго - 23 мая выполнил частичное отключение объектов КП "Вода Донбасса" от электроснабжения.

Как сообщила пресс-служба ОСР, по состоянию на 16:00 в четверг без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов.

По состоянию на начало апреля долг "Воды Донбасса" перед "Укринтерэнерго" составлял 277 млн грн, долг перед ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – более 1 млрд грн.

Как сообщалось, жители подконтрольных сепаратистам территорий задолжали предприятию Вода Донбасса 3,8 миллиарда гривен за водоснабжение и водоотведения.

Напомним, в апреле на Донбассе без воды были десятки населенных пунктов.

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Источник: korrespondent.net