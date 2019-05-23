Лещенко передал документы Манафорта в ГПУ

Народный депутат Сергей Лещенко явился 23 мая на допрос в Генпрокуратуру и передал генпрокурору Юрию Луценко оригиналы документов из офиса Пола Манафорта в Киеве. Об этом депутат сообщил в Twitter.

"Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки", - написал Лещенко.

Сергей Лещенко опубликовал часть документов в Twitter

Депутат добавил, что отнынен генпрокурор имеет оригиналы контрактов, подтверждающих существование амбарной книги Партии регионов.

"Пусть больше не обманывает Джулиани", - написал Лещенко.

Ранее нардеп рассказал, откуда у него появились документы Манафорта, согласно которым последний замешан в сделке с Партией регионов по фейковой закупке компьютеров.

Напомним, на прошлой неделе Луценко заявил, что Лещенко могут вручить подозрение за разглашение данных следствия в его публикации о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Генпрокурор пообещал, что сделает все, чтобы нардеп понес наказание за "осложнение отношений" президентов Украины и США. Нардеп в ответ призвал снять с него неприкосновенность.

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Источник: korrespondent.net