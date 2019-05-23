День в ООС: шесть обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Два раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 23 мая.

Так, противник открывал огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток враг пять раз обстрелял позиции сил ООС: дважды вблизи населенных пунктов Николаевка и Пески – из противотанковых ракетных комплексов; трижды у населенных пунктов Старогнатовка и Чермалык – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты из минометов калибра 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции вблизи населенного пункта Золотое-4.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 22 мая сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net