На сайте президента появилось более 10 петиций в поддержку Зеленского

На сайте президента зарегистрировано более 10 петиций против прошения об отставке Владимира Зеленского, которое за сутки набрало почти 35 тысяч голосов.

Все эти петиции опубликованы в четверг, 23 мая. Большую поддержку набрало прошение, внесенное Леонидом Яценко.

"Предлагаю отменить петицию №22 / 053360-эп За отставку Президента Украины Владимира Зеленского", которая организована коррупционерами и этими же коррупционерами подписывается. Уважаемый Владимир Александрович! Народ Украины с Вами! Мы поддерживаем выбранный Вами путь на уничтожение коррупции. Пожалуйста, смело работайте, делайте более радикальные шаги, нас ожидает очень ожесточенная борьба", - говорится в документе.

Как известно, президент обязан рассмотреть петицию, набравшую в течение трех месяцев 25 тысяч голосов.

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Источник: korrespondent.net