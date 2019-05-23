Лента RSS
Подписаться на ленту
23 мая 2019, четверг, 21:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
23. 05. 2019

США оценили помощь Киеву на оборону в $1,1 млрд

С 2014 года США выделили на укрепление обороноспособности Украины и защиты ее границ более 1,1 миллиарда долларов, сообщает американское посольство в Киеве на своей странице Facebook в четверг, 23 мая.

"Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защите ее границ", - сообщило посольство США 

Также сообщается, что от имени Посольства США и Европейского командования вооруженных сил США, полковник Боб Питерс вместе с командующим Государственной специальной службы транспорта Украины с генералом Николаем Малковым посадили дерево в честь прочного оборонного партнерства между Украиной и США. 

Ранее сообщалось, что в Сенате США утвердили к одобрению резолюцию, посвященную пятой годовщине Революции достоинства.

Отметим, во время визита в Киеве министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон готов предоставить помощь на закупку газа для Украины в виде гарантий на евробонды в два миллиарда долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.