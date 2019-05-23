"Факапы" Зеленского на iForum. Реакция соцсетей

Президент Владимир Зеленский выступил на технологической конференции iForum 23 мая. Он говорил о необходимости внедрения инновационных технологий и создании "страны в смартфоне".

Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Зеленский говорил на русском языке, использовал просторечия и сленг. В целом, его выступление было больше похоже на стендап. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Мобилки - самые дорогие фотоаппараты

Свое выступление Зеленский начал с извинений за то, что "заработался" и фразы "я, конечно, в шоке скока вас... и скока у вас телефонов".

"У всех качественные мобилки... Это самые дорогие фотоаппараты, как я говорю. Здесь приятнее, чем на Банковой. Я там три дня, а здесь - живые люди. Спасибо вам", - сказал президент и попросих присутствующих "погромче" поддержать его.

Первый заказчик альтернативы рамок

Из-за присутсвия Зеленского на форуме были установлены рамки и охрана президента проверяла личные вещи людей, образовались огромные очереди.

"Прошу прощения за рамки, которые появились на входе... Среди вас есть человек, который точно придумает альтернативу им. Это очень неплохой стартап. Я даю слово, что я, как президент, буду первым заказчиком этого стартапа. Кто-то может разбогатеть", - продолжил Зеленский.

Мозгов больше, чем у Зеленского

Президент говорил о непрогрессивности современных украинских чиновников и политиков.

"Как правило, чиновники используют четыре слова: инновация, диджитализация, гиперлуп, Илон Маск. После этого они говорят: "надо шо-то менять". Я лично один ничего не могу поменять. Только вместе. Это правда. У вас у всех мозгов гораздо больше, чем у меня… Не, ну шо-то у меня есть, конечно", - сказал он.

Заросший Джобс

"Есть такой товарищ Гуттенберг. Я бы его назвал заросшим Стивом Джобсом. Что он сделал? Создал книгопечатный пресс. Тогда чувак порвал эпоху. Красавец", - сказал президент.

Зеленский сказал, что подобные открытия в нынешнее время происходят "по несколько раз в течение года" и отметил, что мир "вкладывается в превентивную медицину".

"Во что вкладываемся мы?... Мы вкладываемся в медицину и лечение болезней. А чуваки и девчонки, простите за такие слова, своими мозгами вкладываются в превентивную медицину. И в этом есть разрыв. Разрыв сознания, разрыв эпох", - сказал президент.

Старушка-Великобритания без угля

Зеленский рассказал, что в Британии провели эксперимент и впервые с 1882 года неделю прожили без угля. Королевство, при этом, он назвал старушкой.

"Что они делают? Показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них Роттердам минус, у нас - Роттердам плюс", - сказал он.

Президент визуализировал разницу в уровне развития Украины и остального мира, показав видео с робот Boston Dynamics и фотографию лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

По его словам, "такие чиновники" приведут Украину к уровню инициатив Госдумы России.

Cмотрите фотогалерею: "Факапы" Зеленского на iForum. Реакция соцсетей

К слову, посол Великобритании в Украине Джудит Гоф прокомментировала слова Зеленского в Twitter своей фотографией.

Украинские пользователи под снимком просили у британского дипломата прощение за выражение президента. Многие, при этом, писали, что не голосовали за него.

#iforum2019 pic.twitter.com/Zf4uVILteD — Judith Gough (@JudithGoughFCO) May 23, 2019

Много факапов

Украина, считает Зеленский, может пойти по примеру Африки и перескочить некоторые этапы технологической революции, перейдя сразу к более продвинутым информационным технологиям.

"Да, ребята, у нам много проблем... Много факапов (сленговое слово от английского fuck up - грубый промах). В отсутствие электросетей правительство может реально шагать в сторону возобновляемой электроэнергетики, в отсутствие банковской инфраструктуры - то, что реально у нас происходит, - можно идти к цифровому банкингу, в отсутствие транспортной логистики надо идти к дронам", - считает Зеленский.

Факинг-отрасль

Президент считает, что на пути технологического развития Украины стоят чиновники, и назвал политику fucking-отраслью. Он рассказал о преимуществах цифровых документов и блокчейна.

"Как это сделать? Мне нравится подход Apple, когда ребята собирают лучших сотрудников..., чтобы в зародыше не умерла ни одна гениальная идея... какую отрасль они могут разорвать технологически, инновационно сегодня", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что очень хотел бы "это создать вместе". После этих слов зал захлопал.

Чтобы хотелось жить

Обратившись к представителям IT-сферы он отметил, что очень бы хотел, чтобы им хотелось жить в Украине и никуда не уезжать.

Необходимо развивать возобновляемую энергетику, чтобы добиться низких жилищно-коммунальных тарифов, говорит президент. Также нужно создавать инфраструктуру для электромобилей и беспилотников.

Зеленский вновь заявил, что намерен реализовать идею "страны в смартфоне" и наверстать отставание Украины в развитии электронного правительства.

"Есть отчет ООН о развитии электронного правительства за 2018 год, и мы с вами четко можем увидеть, к чему стремиться. Сегодня, как бы прискорбно это не звучало, мы проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - сказал он.

Cмотрите фотогалерею: "Факапы" Зеленского на iForum. Реакция соцсетей

Страна в смартфоне

"Можете правда считать меня наивным мечтателем, но мы хотим действительно сделать "страну в смартфоне", "правительство в смартфоне". Ребята, пора это сделать - без вас не справимся", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что данный процесс должен идти на четырех уровнях: первый - информация о государстве, второй - коммуникация с государством, третий - трансакции с государством, четвертый - вовлечение в управление государством.

"Как было бы круто, что когда ты едешь на работу и не только получаешь новости, а реально контролируешь, какие законопроекты подаются, можешь их изменять, дополнять, какие люди избираются, как можно их отозвать", - считает он.

Зеленский попросил всех, у кого есть различные инновационные идеи, обращаться с ними к его команде.

Реакция соцсетей на выступление Зеленского

Cмотрите фотогалерею: "Факапы" Зеленского на iForum. Реакция соцсетей

Источник: https://censor.net.ua/v3128522

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Источник: korrespondent.net