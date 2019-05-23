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23. 05. 2019

Вакарчук отреагировал на предложение Зеленского о референдуме

Украинский музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук считает референдум действенным способом народного волеизъявления, а не "перекладывания ответственности на народ". Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном в Facebook в четверг, 23 мая.

Он отметил, что, по его мнению, настоящий лидер выходит к людям с предложением референдума, когда у него уже есть четко сформированная собственная позиция.

"Например, Дэвид Кэмерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо принимать на себя ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров", – сказал Вакарчук.

Напомним, 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан предложил референдум о диалоге с Россией. Он напомнил о правиле дипломатов не фиксировать свои "красные линии", когда идешь на переговоры.

В свою очередь в Кремле заявили, что считают внутренним делом Украины референдум об отношениях с Россией, который предложили провести киевские власти.

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский уточнил свою позицию по референдуму. По его мнению, такой референдум не будет иметь законодательной инициативы, а станет способом выяснить мнение общества.

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Источник: korrespondent.net

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