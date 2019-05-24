У Зеленского отреагировали на петицию об отставке



Зарегистрированная на сайте президента петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая.



"Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента", – сказал Богдан.



По его словам, большая поддержка петиции продемонстрировала АП, что часть украинцев недовольна действиями Владимира Зеленского.



"Но в любом случае, мы понимаем, что есть часть населения, которая недовольна действиями нынешнего президента. Мы будем стараться, чтобы эта часть уменьшалась путем их убеждения", –отметил глава АП.



Напомним, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция об отставке Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 40 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе "ожидает рассмотрения". Кроме того, на сайте зарегистрировано уже более 10 петиций против прошения об отставке Зеленского.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net