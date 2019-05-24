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24. 05. 2019

В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

 
Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, стартует в пятницу, 24 мая.
 
Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. 
 
Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в правительственном издании 23 мая.
 
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.
 
Кроме того, по ее словам, обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов не повлияет на избирательный процесс.

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Источник: korrespondent.net

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