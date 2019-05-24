В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, стартует в пятницу, 24 мая.



Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.



Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в правительственном издании 23 мая.



Ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.



Кроме того, по ее словам, обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов не повлияет на избирательный процесс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net