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24. 05. 2019

Крым наш, и это не обсуждается – глава АП


Позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая.
 
"Крым – это Украина, и это не обсуждается. По моему мнению, журналистам даже не стоит задавать такие вопросы, они просто унижают украинцев", – сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли быть какие-то компромиссы по вопросу возвращения Крыма для урегулирования конфликта на Донбассе.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым. В команде президента подчеркнули, что Крым является территорией Украины, которая была аннексирована абсолютно противозаконным и насильственным путем. 

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Источник: korrespondent.net

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