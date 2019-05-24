Крым наш, и это не обсуждается – глава АП

Позиция президента Владимира Зеленского и его команды заключается в том, что Крым, безусловно, является территорией Украины. Об этом заявил глава АП Андрей Богдан в эфире телеканала 1+1 в четверг, 23 мая.
Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым. В команде президента подчеркнули, что Крым является территорией Украины, которая была аннексирована абсолютно противозаконным и насильственным путем.
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Источник: korrespondent.net
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