Экс-депутат Артеменко просит Зеленского вернуть ему гражданство



Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимира Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины. Об этом говорится в письме Артеменко к Зеленскому, сообщает LIGA.net.

По словам экс-нардепа, бывший президент Петр Порошенко, подписав указ о лишении его гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Этот указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер в отношении меня", – заявил Артеменко.

Экс-нардеп назвал действия властей морально-политическим давлением за высказанные им идеи и попыткой воспрепятствования его депутатской деятельности. Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 апреля 2017 года Порошенко подписал указ об остановке гражданства депутата Артеменко. Основанием стал закон О гражданстве, который не допускает двойного гражданства в Украине. Артеменко стал известен после плана по сдаче Крыма в аренду России.

Источник: korrespondent.net