Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году



Президент США Дональд Трамп поручил разведке оказать содействие генеральному прокурору в деле расследования слежки, которую вели спецслужбы в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает пресс-служба Белого дома.



Генпрокурор также получил полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому делу. Данные меры помогут гражданам США "узнать правду об этих событиях, а также восстановить доверие к государственным институтам".



Ранее спецслужбы сообщили, что в ходе избирательной кампании 2016 года некоторые граждане из окружения Трампа попали под наблюдение. Это было сделано случайно в связи со слежкой за иностранцами, общавшимися с ними.



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Напомним, ранее президент США опубликовал расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в которой говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы.

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Источник: korrespondent.net