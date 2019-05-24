Лента RSS
Подписаться на ленту
24 мая 2019, пятница, 06:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
24. 05. 2019

Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году


Президент США Дональд Трамп поручил разведке оказать содействие генеральному прокурору в деле расследования слежки, которую вели спецслужбы в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
Генпрокурор также получил полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому делу. Данные меры помогут гражданам США "узнать правду об этих событиях, а также восстановить доверие к государственным институтам".
 
Ранее спецслужбы сообщили, что в ходе избирательной кампании 2016 года некоторые граждане из окружения Трампа попали под наблюдение. Это было сделано случайно в связи со слежкой за иностранцами, общавшимися с ними.

США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки
 
Напомним, ранее президент США опубликовал расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в которой говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.