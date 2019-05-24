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24. 05. 2019

Глава МИД Великобритании опроверг скорую отставку Мэй


Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире Sky News сообщил глава ведомства Джереми Хант.
 
По его словам, Мэй останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня. "Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно", – сказал Хант.
 
Ранее СМИ сообщали, что Мэй объявит о своей отставке 24 мая из-за непринятия правительством ее позиции по вопросу осуществления выхода страны из ЕС. 
 
Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.
 
Трамп приедет в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3-5 июня.

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Источник: korrespondent.net

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