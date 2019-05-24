Немецкие депутаты посетили Крым по диппаспортам

Три депутата Бундестага от правопопулистской партии Альтернатива для Германии воспользовались дипломатическими паспортами, чтобы посетить экономический форум в аннексированном Россией Крыму в апреле. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание отмечает, что таким образом парламентарии могли нарушить предписания для чиновников, запрещающие пользоваться диппаспортами в частных поездках.

Один из депутатов, посетивших Крым, Удо Хеммельгарн, подтвердил газете, что въехал без российской визы, использовав свой дипломатический паспорт.

Как сообщает издание, еще два депутата поступили аналогично.

Отметим, немецкие депутаты Бундестага от партии Альтернатива для Германии прибыли в середине апреля в аннексированный Крым для участие в Ялтинском экономическом форуме, они также планировали остаться по окончании форума в Крыму на два дня.

Тогда германский МИД направил парламентариям текст переданной Украиной ноты протеста вместе с сопроводительным письмом, в котором настоятельно предостерег от поездок на аннексированный Россией полуостров по соображениям безопасности.

Напомним, Посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

Также против сына премьера Чехии открыли уголовное дело из-за визита в Крым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net