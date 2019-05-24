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24. 05. 2019

На Донбассе за сутки ранен один боец

На Донбассе 23 мая сепаратисты 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов, ранен один военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник также обстреливал украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Николаевки и Песков, возле Павлополя, Старогнатовки и Чермалыка, вблизи Опытного, Авдеевки и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников вблизи населенного пункта Золотое-4 были обстреляны из минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток сепаратисты трижды обстреляли наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": возле Новотроицкого, Лебединского, Гнутово. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 22 мая сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. Тогда был ранен один украинский военный.

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Источник: korrespondent.net

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