На Закарпатье из-за паводка исчез ребенок

По состоянию на утро 24 мая на Закарпатье остаются подтопленными 23 жилых дома, 241 домохозяйств, 1 тыс. 835 га сельхозугодий, 170 га пастбищ, повреждены 15 мостовых переходов и разрушен один мост, отмечает пресс-служба ГСЧС Украины.

В пгт. Воловец Воловецкого района в реку Вича по собственной неосторожности упал и исчез мальчик 2009 года рождения. Для поисков привлекалось 25 человек. Тело пока не найдено, поиск продолжится.

Наблюдается перелив воды через автодорогу государственного значения Мукачево-Рогатин протяженностью около 250 м вблизи селе Ольховка Иршавского района и перелив воды через автодорогу местного значения протяженностью около 150 м между селами В. Комяты и Шаланки Виноградовского района. Организован объезд.

"Местными органами власти принимаются меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС в Закарпатской области", - добавили в ведомстве.

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Ранее сообщалось, что на Закарпатье обрушился мост из-за резкого поднятия уровня воды. Ливни в регионе продолжатся, предупреждают в ГСЧС. Местные власти отмечают, что из-за обильных осадков, вода в реках Закарпатья превысила уровень катастрофического наводнения в 1998 году.

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Источник: korrespondent.net