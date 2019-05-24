Конфликт в ПЦУ: Сегодня пройдет Священный синод

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает Священный синод. Об этом сообщается на странице ПЦУ в Facebook.
"В пятницу, 24 мая, под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится заседание Священного синода Украинской православной церкви", - говорится в сообщении.
Синод состоится в Доме митрополита на территории Софии Киевской. Он начнется начнется в 10:00. После его завершения Епифаний пообщается с журналистами, говорится в сообщении.
Ранее Епифаний сообщал, что на синоде будет обсуждаться общее состояние дел в церкви, а также конфликт между предстоятелем ПЦУ и Филаретом.
Источник: korrespondent.net
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