В Генштабе рассказали, почему генерал не отдал честь Зеленскому

Командующего силами специальных операций Игоря Лунева не станут наказывать за то, что он не отдал честь во время представления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Об этом 23 мая рассказал новый глава Генштаба Украины Руслан Хомчак, сообщает ТСН.

По словам Хомчака, генерал Лунев просто переволновался, и злого умысла в его действиях не было.

"Я в этом не вижу никакого двойного дна. Я хорошо знаю этого генерала. Никаких вызовов он не бросает. Он добросовестный, порядочный генерал, который исполняет обязанности. Возможно, переволновался", - отметил Хомчак.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, онлайн-трансляцию которой вел

После мероприятия новоизбранному президенту представляли командование ВСУ. Во время представления командующий силами специальных операций генерал Игорь Лунев не отдал честь Зеленскому. Сообщалось также, что председатель СБУ Василий Грицак не отдал честь Зеленскому. Четь позже Грицак подал в отставку.

После инаугурации генералы должны были приветствовать главнокомандующего Украины, называть свое имя, род войск и прикладывать к голове руку. Не отдали честь президенту также министр МВД Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net