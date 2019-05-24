Политзаключенный Клых объявил голодовку

Украинский политзаключенный Станислав Клых объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в Facebook.

Голодание Клыха правозащитница назвала мольбой о помощи, адресованное новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное забвение", - пояснила она.

Ранее Клых сообщил, что находится в критическом состоянии, возможно, у него гангрена, а также есть подозрения на рак. 18 декабря Людмила Денисова направила письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием предоставить украинцу медицинскую помощь.

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Источник: korrespondent.net