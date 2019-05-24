Медведчук не нужен для переговоров с Россией - АП

В АПУ Владимира Зеленского не рассматривают кандидатуру Медведчука как переговорщика с Россией. Об этом 24 мая сообщил глава Администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире программы Право на владу.

Однако Андрей Богдан считает, что в налаживании контактов между двумя странами Виктор Медведчук может выступить переговорщиком со стороны России.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор", - заявил Богдан.

Он добавил, что ни он сам, ни президент Зеленский с Медведчуком лично не знакомы и ни разу не общались.

"Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался" - заявил глава АПУ.

Ранее представитель Кремля заявил, что переговоры России и Украины по возврату военнопленных будут проходить только через Медведчука.

Также сообщалось, что президент Украины предложил провести референдум о переговорах с Россией.

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Источник: korrespondent.net