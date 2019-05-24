Майор полиции задержан на взятке в $20 тысяч

В Днепропетровской области задержан сотрудник полиции на вымогательстве 20 тысяч долларов взятки за непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, сообщает департамент внутренней безопасности Национальной полиции.

"В Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила оперативная информация об одном из работников руководящего звена подразделения полиции, по борьбе с наркопреступностью. Начальник отдела УПН Днепропетровского ГУНП был уличен в вымогательстве неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

За непривлечение мужчины к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, житель Днепра должен был передать майору полиции 20 тысяч долларов США.

Военная прокуратура Южного региона Украины по собранным материалам внутренней безопасности НПУ начала уголовное производство по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" УК Украины и направила по подследственности в территориальное управление ГБР, расположенного в городе Полтава.

Факт вымогательства взятки был задокументирован совместно с работниками СБУ. Чиновник был задержан при получении первой части взятки, за которой он приехал к "должнику" домой.

Предмет взятки изъят, а "борец" с незаконным оборотом наркотиков задержан. За коррупционные действия ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Харькове задержали полицейского и директора клуба, которые занимались сбытом наркотиков. Полицейскому суд назначил залог в размере 1,5 млн гривен, директору клуба – почти 200 тысяч гривен.

А накануне в Одессе за получение взяток были задержаны два офицера полиции. Одного из взяточников задержали прямо во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава.

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Источник: korrespondent.net