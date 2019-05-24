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24. 05. 2019

В Запорожской области перевернулся грузовик с тоннами клубники

Поздно вечером  23 мая в районе села Владимировка Запорожской области произошла авария, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Водитель грузового автомобиля DAF съехал в кювет и перевернулся. Выехать на дорогу самостоятельно водитель не смог. На место аварии выехала бригада спасателей.

В автомобиле находилось 5 тонн клубники. С помощью тросов спасатели вытащили авто на проезжую часть. Пострадавших нет. 

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Источник: korrespondent.net

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