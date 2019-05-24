Зеленский готов лететь на Закарпатье из-за паводка

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье, сообщает пресс-служба облгосадминистрации в пятницу, 24 мая.
Глава государства поручил облгосадминистрации держать ситуацию под контролем и заверил, что в случае необходимости готов лично прилететь на Закарпатье, чтобы проконтролировать ликвидацию последствий паводка.
В свою очередь Галас доложил о ситуации по районам области в бассейне рек Ужа, Тисы и Боржавы сообщил о подтоплении дворов и сельскохозяйственных угодий, а также о разрушенные укрепления берегов. Также рассказал о поисках ребенка, который упал в реку.
"Более полная картина о разрушительных последствиях стихии будет известна на следующей неделе, сразу после того, как комиссия по районам проведут инвентаризацию и оценят нанесенный ущерб. Однако уже сейчас понятно, что Закарпатью придется обращаться к Кабинету Министров Украины с просьбой выделить области из резервного фонда средства для ликвидации последствий непогоды", - сказал Галас.
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Источник: korrespondent.net
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